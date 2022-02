Expo illustrations – Claude Bour Île-Tudy, 9 juin 2022, Île-Tudy.

Expo illustrations – Claude Bour rue de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-06-09 09:00:00 – 2022-06-15 19:00:00 rue de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère

Depuis 10 ans, Zac à la casquette rouge, Zoé au sourire malicieux et Zouzou leur petit chien, personnages de mes illustrations naïves et colorées, ont entamé une balade sur les côtes bretonnes.

De ces illustrations, j’ai créé des cartes postales, des tableaux ainsi que trois albums instructifs et rigolos : «C’est beau la Bretagne», «C’est beau le sud Finistère» et «Jeux et coloriages»

bourclaude@orange.fr +33 6 86 02 00 58 http://www.claudebour.fr/

