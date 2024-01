EXPO « GROSSE BÊTISE, MODE D’EMPLOI » Saint-Mathieu-de-Tréviers, jeudi 1 février 2024.

EXPO « GROSSE BÊTISE, MODE D’EMPLOI » Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Cette exposition interactive et ludique s’adresse aux enfants. Elle aborde les techniques de la bande dessinée à travers l’album jeunesse Petite souris, Grosse bêtise de Loïc Dauvillier et Alain Kokor. Petite souris, Grosse Bêtise, c’est l’histoire d’une petite fille comme les autres mais dont les dents n’ont pas commencé à tomber. Une petite Suzie attachante, volontaire et débrouillarde.

Cette exposition interactive et ludique s’adresse aux enfants. Elle aborde les techniques de la bande dessinée à travers l’album jeunesse Petite souris, Grosse bêtise de Loïc Dauvillier et Alain Kokor. Petite souris, Grosse Bêtise, c’est l’histoire d’une petite fille comme les autres mais dont les dents n’ont pas commencé à tomber. Une petite Suzie attachante, volontaire et débrouillarde. Peut-être un peu trop débrouillarde…

Toutes les explications sont suivies d’exercices et de jeux accessibles à partir de 7 ans. EUR.

330 Avenue des Coteaux de Montferrand

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01

fin : 2024-03-07



L’événement EXPO « GROSSE BÊTISE, MODE D’EMPLOI » Saint-Mathieu-de-Tréviers a été mis à jour le 2024-01-23 par OT DU GRAND PIC ST LOUP