Expo Gravures – Philippe Migné et Guy Cosnard Île-Tudy, 26 mai 2022, Île-Tudy.

Expo Gravures – Philippe Migné et Guy Cosnard Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-05-26 10:00:00 – 2022-06-01 19:00:00 Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère

« Alors qu’il commence à dessiner dans la ville des mariniers, croquant avec délice les traits du vieux Conflans, Philippe Migné choisit de lever l’ancre, se laisse glisser parmi les confluences pour s’installer en Bretagne. Ce dépaysement donne à son travail un nouveau souffle, ses gravures trouvent, dans les inspirations maritimes, une nouvelle respiration. Le jour s’y lève autrement et dans des ciels qui s’épurent, l’immense prend place, avec délicatesse et discrétion dans le sourd mouvement de nos lenteurs quotidiennes.

Depuis Philippe Migné disperse des paysages insulaires dans les fossiles, ces coquillages abîmés dans les abysses du temps passés. Il invente aux ruines et aux épaves de douces évasions. Il éveille de mystérieuses présences, des solitudes apaisées en ballades invisibles parmi les pierres où la nature reprend ses droits. A ses gardiens de phares qu’on a vu doucement disparaître, Philippe Migné confie des cités abandonnées. »

Malvina.

Expositions personnelles :

1991-1994 Atelier d’art de Conflans Ste Honorine, 1992 Atelier Taille douce Issy les Moulineaux,1993 Galerie Christiane Flament à Paris , 1995, 2006, 2009, Galerie Telfort à Paris, 1998 1999 Manoir de Kérazan Loctudy, 1997 Galerie de Bretagne, 2005 Fondation Taylord à Paris, , 2013 Le tour de, s Arts Kervignac, 2014 cercle St Léonard St Léonard de Noblat, 2015Musée du Bord de mer Bénodet, 2019 Galerie des Image à Pont Croix, Maison de la Pointe Île Tudy 2020galerie Des Arts du Vexin à Vigny 2010 2013 2018 2021

Participation à des expositions collectives :

Biennale 15X10 Conflans Sainte Honorine, salon international de la gravure de Nantes, Salon de Bayeux, salon des artistes français Paris, triennale d’estampes de Chamalières, Salon pointe et burin Paris, Salon gravure passion St Maur, salon des m étiers de la gravure Kérazan Loctudy, salon de la société nationale des Beaux-Arts Paris, euro-estampe Lorient, salon international de la gravure Morhange, salon de la Marine Paris, triennale de gravure à l’Isle-sur-Tarn, impression mer sur l’Ile Wrach, univers graveurs Penmarch, La voie encrée Landivisiau, la ronde des artistes St Garadec.

Musée breton à Quimper, Salon Océanissime, Salon Anima Lbris à Montreuil Bellay

Membre de L’académie des arts et sciences de la mer,

Prix Bréauté de l’Institut de France 1993, Dépôt de gravures à la Bibliothèque nationale

Philippe Migné

Guy Cosnard vit et grave en Bretagne.

Des images de la neuroradiologie, son activité initiale, à la gravure, il n’y avait qu’un pas, franchi dans les années 2000, à Bruxelles avec des cours du soir à l’académie des Beaux-Arts de Woluwé Saint- Pierre dont il est diplômé. Il grave dans son atelier à Loctudy depuis l’installation de sa presse en 2011. Il travaille surtout la gravure en taille d’épargne par linogravure et en particulier avec la technique dite du lino perdu. Il réalise de petites séries d’une dizaine de gravures en général. Il utilise souvent une technique mixte de gravure sur du papier marouflé. Il a réalisé des séries sur « la ville », « les ports », « le jour et la nuit »,« les fenêtres », « marches et échelles », « balises, vagues et goélands», « galaxies »…

Il expose dans son atelier venelle Lahire à Loctudy et régulièrement depuis 2012 à Paris dans les locaux de City-linked , au sémaphore de Lesconil, au manoir de Kerazan (premier prix du public (2015), à Cap Caval à Penmarc‘h (premier prix du jury 2017), à la galerie Antinoë à Brest (2019-20) et à Loctudy 2 fois par an avec ses amis de l’association « Arts in Loc » depuis 2016. Il a participé aux salons de la gravure du manoir de Kerazan .

philippemigne29@laposte.net +33 6 16 41 90 15 http://www.philippemigne.com/

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

