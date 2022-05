Expo gravure, peinture, sculpture – Fanny Bazille, Samantha Prigent et Roy, 10 juin 2022, .

Expo gravure, peinture, sculpture – Fanny Bazille, Samantha Prigent et Roy

2022-06-10 – 2022-06-16

Fanny Bazille :

“Artiste graveur installée à Quimper (France), je puise mes inspirations dans mes émotions, mais aussi dans les traces du temps sur la matière et les paysages. Quand les mots ne suffisent plus, la gravure devient un moyen d’expression.

Je travaille en taille directe, au burin. Le glissement de l’outil sur la plaque est un mode de retranscription, une mise en repli sur soi. Le travail de préparation est fait à la peinture et aux pigments sur papier, l’eau vient y jouer un rôle de mise en mouvement des traits.

Depuis peu, je retranscris ces peintures réalisées assez instinctivement, également en sérigraphie. Comme pour la gravure, le travail d’interprétation de la peinture en sérigraphie est à l’inverse du geste de départ, un travail en longueur.

Autodidacte, je n’en mesure pas moins la nécessité d’apprendre, de chercher sans cesse.

Je ressens le besoin de travailler dans la complexité et l’appréhension de l’instant et du geste.”

2021 – Lauréate du Prix du Jury et du Prix du Public – Salon des ArtsCAP CAVALʼARTS –

Penmarcʼh (29)

2021 – Lauréate du Gamblin Artists Colors Award – 13th Biennial International miniature

print – Grace Ross Shanley Gallery – Norwalk (USA)

Samantha Prigent :

Elle est née dans une famille d’artistes, elle vit aujourd’hui à Pouldreuzic dans le pays Bigouden.

Enfant, elle dessine et peint, suivant les traces de son père, élève des beaux-arts de Brest.

Passionnée d’équitation depuis son plus jeune âge, les chevaux seront sa première source d’inspiration.

Après plusieurs années consacrées aux sports équestres en Irlande et en France, son goût pour les arts la rattrape et c’est naturellement qu’elle reprend pinceaux et crayons. Elle travaille alors sa technique avec Michel Corbel, ancien élève de l’école supérieure des beaux-arts de Paris.

Deux sélections consécutives à Art Cheval (exposition européenne d’art contemporain sur le thème du cheval à Saumur) dans la galerie Bouvet Ladubay vont l’aider à se lancer comme artiste.

Les inspirations sont nombreuses et sa curiosité l’emmène vers des techniques différentes.

« J’aime revisiter l’ancien et lui donner une touche plus contemporaine ».

Pour s’exprimer elle passe par la peinture, l’illustration et la sculpture.

« Je cherche à donner vie à mes œuvres. Je ne veux pas une œuvre figée, mes sujets sont volontairement en mouvement. J’aime représenter la grâce, la légèreté et la joie, c’est ce que représentent à mon sens la beauté et la vie… »

Le style est figuratif à tendance naïve ou abstraite suivant la technique et ses envies.

