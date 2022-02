Expo gravure – Fanny Bazille Île-Tudy, 28 avril 2022, Île-Tudy.

Expo gravure – Fanny Bazille Jardin de la pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-04-28 11:00:00 – 2022-05-04 18:00:00 Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère

Artiste graveur installée à Quimper (France), je puise mes inspirations dans mes émotions,

mais aussi dans les traces du temps sur la matière et les paysages. Quand les mots ne

suffisent plus, la gravure devient un moyen d’expression.

Je travaille en taille directe, au burin. Le glissement de l’outil sur la plaque est un mode de

retranscription, une mise en repli sur soi. Le travail de préparation est fait à la peinture et

aux pigments sur papier, l’eau vient y jouer un rôle de mise en mouvement des traits.

Depuis peu, je retranscris ces peintures réalisées assez instinctivement, également en

sérigraphie. Comme pour la gravure, le travail d’interprétation de la peinture en sérigraphie

est à l’inverse du geste de départ, un travail en longueur.

Autodidacte, je n’en mesure pas moins la nécessité d’apprendre, de chercher sans cesse.

Je ressens le besoin de travailler dans la complexité et l’appréhension de l’instant et du

geste.

2021 – Lauréate du Prix du Jury et du Prix du Public – Salon des ArtsCAP CAVALʼARTS –

Penmarcʼh (29)

2021 – Lauréate du Gamblin Artists Colors Award – 13th Biennial International miniature

print – Grace Ross Shanley Gallery – Norwalk (USA)

Ouverture jusqu’à 20h les vendredi et samedi

http://fannybazille.artwork@gmail.com/

