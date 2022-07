Expo gravure et bijoux – Yann FUSTEC et Nathalie Hacker, 11 juillet 2022, .

Expo gravure et bijoux – Yann FUSTEC et Nathalie Hacker



2022-07-11 – 2022-07-17

Yann FUSTEC

Né à Bagnolet le 25 août 1958.

Formation de graveur à l’école Estienne de 1974 à 1978.

Exerce en tant que directeur artistique et illustrateur au sein de différentes agences de créations pendant de nombreuses années. « Le retour à la forme d’expression artistique en 2008 lui a permis de retrouver le plaisir et la passion d’un travail à partir de matières brutes telles que le bois, la pierre et autres qu’il n’a encore pas eu l’occasion de toucher. »

Nathalie HACKER

Issue d’une formation « Beaux Arts », Nathalie Hacker a toujours œuvré dans le domaine de la création. Création graphique, design produit et depuis 20 ans maintenant, la création de bijoux. Lapilly Bijoux s’inscrit dans l’univers de la création artisanale. Chaque pièce est originale et réalisée à partir de « vrais » végétaux ou autres éléments prélevés dans la nature et de pierres naturelles.

Une fois ces éléments collectés, elle élabore colliers, boucles d’oreille et broche en mêlant avec délicatesse les couleurs et les formes pour en faire des bijoux uniques.

lapilly@outlook.fr +33 6 70 85 47 45

