Le vernissage aura lieu le Mercredi 15 Juin 2022 à partir de 19h30 avec, durant la soirée, un show Drag animé par les sublimes Giant Jasmine, Anne-Marie Kondom et Miss Volvic ainsi que le DJ set Bogota Beats qui va vous faire danser.

L’occasion de découvrir 12 des oeuvres de Romain Berger dans un espace totalement mis en scène pour l’occasion.

ROMAIN BERGER est un photographe queer de la scène française, né à la fin des années 80 en Normandie.

Issu d’une formation cinématographique et théâtrale, il est fasciné depuis longtemps par l’image, la culture populaire, les stéréotypes et la question du genre.

Il réalise des œuvres artistiques décalées, kitchs, colorées et gentiment provocatrices. Il revendique sans complexe d’être un artiste camp, concept désignant, entre autres, une forme d’autodérision qui permet aux hommes gays de rire des difficultés de leurs conditions dans une société homophobe, le tout, avec artifices et exagérations.

Régulièrement interviewé et publié dans des magazines à l’internationale, il a obtenu la seconde place du meilleur photographe gay 2021, a été exposé à Vancouver l’été dernier et expose actuellement dans une galerie de Genève.

On vous attend nombreux et nombreuses durant cette soirée inclusive où chacun peut venir comme il le souhaite. Ce soir-là, vous n’avez pas à vous cacher, soyez vous-même et soyez heureux. LÂCHEZ-VOUS