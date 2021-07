Pleuven Pleuven Finistère, Pleuven Expo : fers à repasser et linge ancien Pleuven Pleuven Catégories d’évènement: Finistère

Pleuven

Expo : fers à repasser et linge ancien Pleuven, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Pleuven. Expo : fers à repasser et linge ancien 2021-07-13 10:00:00 – 2021-07-18 18:00:00 Salle Lannurien Lieu-dit Le Bourg

Pleuven Finistère Pleuven Exposition de fers à repasser et de linge ancien +33 2 98 54 60 50 Exposition de fers à repasser et de linge ancien dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT FOUESNANT LES GLENAN

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pleuven Étiquettes évènement : Autres Lieu Pleuven Adresse Salle Lannurien Lieu-dit Le Bourg Ville Pleuven lieuville 47.90891#-4.0503