Expo “FEMMES, la moitié du monde” Noyal-sur-Vilaine, 22 avril 2022, Noyal-sur-Vilaine.

Expo “FEMMES, la moitié du monde” Noyal-sur-Vilaine

2022-04-22 – 2022-05-25

Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine Noyal-sur-Vilaine

L’exposition rend compte de manière ludique et pédagogique de la condition de la femme en France, en Occident et dans les autres parties du monde. L’objectif est de susciter des débats passionnants et des prises de conscience.

Mardi : 16h00-18h30

Mercredi : 10h00-12h30 / 14h00-18h30

Vendredi : 16h00-19h00

Samedi : 10h00-12h30/14h00-17h30

mediatheque@ville-noyalsurvilaine.fr +33 2 99 04 13 28

Noyal-sur-Vilaine

