Expo – Fañch Savina

Expo – Fañch Savina, 5 mai 2022, . Expo – Fañch Savina

2022-05-05 – 2022-05-11 Fañch Savina fabrique des œuvres, personnages et tableaux, à partir d’éléments qu’il récolte sur les bords de mer, « dans la baie de Douarnenez, mais parfois dans le Pays Bigouden aussi ». Des filets, des microplastiques, des vieux coquillages, des squelettes mais aussi de très vieilles bouteilles en verres. Fañch Savina fabrique des œuvres, personnages et tableaux, à partir d’éléments qu’il récolte sur les bords de mer, « dans la baie de Douarnenez, mais parfois dans le Pays Bigouden aussi ». Des filets, des microplastiques, des vieux coquillages, des squelettes mais aussi de très vieilles bouteilles en verres. dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville