Expo fabrication de livres – Frédérique Delpech Île-Tudy, 29 septembre 2022, Île-Tudy.

Expo fabrication de livres – Frédérique Delpech Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

2022-09-29 10:00:00 – 2022-10-05 18:00:00 Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy Finistère

Après une formation artistique qui m’a mené à enseigner les arts plastiques dans un lycée et la fréquentation d’ateliers de gravure, mon cheminement artistique s’est orienté vers la fabrication de livres singuliers.

Ces livres sont réalisés un à un dans mon atelier et en peu d’exemplaires. Ils sont souvent uniques et peints ou imprimés à la main. Ces petits théâtres de papier invitent chacun à s’y retrouver dans des découpes et des images poétiques, au fil des pages.

Nombreux ont trouvé leur place dans des réserves de fonds rares et précieux de médiathèques et chez les collectionneurs.

Bretonne des bords de l’Odet j’y raconte souvent le voyage, les itinérances, la mer et ses rivages, les cartographies et les récits de marins mais aussi le fil, la broderie. Voici pourquoi cette exposition à l’Île-Tudy face au phare de la Perdrix résonne comme un lieu où ces livres auront leur place.

J’y présenterai une série de livres fabriqués autour du voyage, qui vous emmèneront au fil des pages dans des récits imagés.

frederique.l.delpech@gmail.com +33 6 23 78 01 24

Après une formation artistique qui m’a mené à enseigner les arts plastiques dans un lycée et la fréquentation d’ateliers de gravure, mon cheminement artistique s’est orienté vers la fabrication de livres singuliers.

Ces livres sont réalisés un à un dans mon atelier et en peu d’exemplaires. Ils sont souvent uniques et peints ou imprimés à la main. Ces petits théâtres de papier invitent chacun à s’y retrouver dans des découpes et des images poétiques, au fil des pages.

Nombreux ont trouvé leur place dans des réserves de fonds rares et précieux de médiathèques et chez les collectionneurs.

Bretonne des bords de l’Odet j’y raconte souvent le voyage, les itinérances, la mer et ses rivages, les cartographies et les récits de marins mais aussi le fil, la broderie. Voici pourquoi cette exposition à l’Île-Tudy face au phare de la Perdrix résonne comme un lieu où ces livres auront leur place.

J’y présenterai une série de livres fabriqués autour du voyage, qui vous emmèneront au fil des pages dans des récits imagés.

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

dernière mise à jour : 2022-02-11 par