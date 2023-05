Expo – Exploser le cadre Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’Évènement: île de France

Du mardi 09 mai 2023 au vendredi 26 mai 2023

.Tout public. gratuit ENTREE LIBRE Pourquoi « exploser le cadre » ? Comment oser une liberté quant à nos cadres ? Est-elle nécessaire ? Vernissage le mercredi 10 mai à 18h30 Nos cadres, ce sont nos maisons, nos cultures, nos familles, nos emplois, nos maladies, nos timidités, nos lois, nos obsessions, nos capacités, notre réel, notre physique, nos croyances, notre sexe, et bien des choses encore. Ce sont eux qui nous définissent et nous cloisonnent. Le cadre se transfigure aussi bien dans le collectif, dans le monde social, que dans l’intimité de chacun. Pour certains, le cadre est celui de la contrainte, pour d’autres, le cadre est celui qui rassure. Comment oser une liberté quant à nos cadres ? Est-elle nécessaire ? Nous sommes une génération qui sera inévitablement touchée par le bouleversement, climatique, social. Sur plusieurs aspects, nous sommes condamnés à avoir l’impression de vivre dans le mauvais monde. Inviter les jeunes à travailler autour de ce thème, c’est les inviter à travailler sur l’explosion nécessaire de certaines normes qui constituent notre monde, et les inviter aussi à envisager ce qu’il y aura après, ce que l’on souhaite vraiment pour notre futur.

Voilà sur quoi se sont penchés les neuf artistes qui composent ce projet d’exposition.

Vous y trouverez de la photo, du dessin, de collage, de la peinture…

Exposition de neuf artistes, portée par les éditions Je Vous Aime.

Avec les artistes Maud Arroyo, Stella Réa, Philonille Pachayan, Blanche Vilotte, Noémie Allouche, Rosa Carrier, Mathilde Pavillet Cheusel, Domitille Rochelet et Marie Guénard

Centre Paris Anim' Espace Beaujon
208, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

