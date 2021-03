Le Mans Espace Initiatives Habitants Le Mans Expo et jeux sur l’égalité femmes/hommes Espace Initiatives Habitants Le Mans Catégorie d’évènement: Le Mans

Expo et jeux sur l’égalité femmes/hommes Espace Initiatives Habitants, 29 avril 2021-29 avril 2021, Le Mans. Expo et jeux sur l’égalité femmes/hommes

Espace Initiatives Habitants, le jeudi 29 avril à 11:00

Venez découvrir l’exposition « Ca nous est ég=les ? » qui propose une approche thématique dans sept domaines : sport, politique, éducation, monde professionnel, culture, sciences et médias. Vous découvrirez que, bien qu’elles soient talentueuses, les femmes y sont encore trop peu nombreuses… Cette exposition sera compléter d’un moment ludique.

Sur inscription

Expo et jeux sur l’égalité femmes/hommes Espace Initiatives Habitants 2 rue de l’Artois, Le Mans Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-29T11:00:00 2021-04-29T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Le Mans Autres Lieu Espace Initiatives Habitants Adresse 2 rue de l’Artois, Le Mans Ville Le Mans