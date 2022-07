Expo et DJ set à l’Immortelle Vendays-Montalivet Vendays-Montalivet Catégories d’évènement: Gironde

Vendays-Montalivet

Expo et DJ set à l'Immortelle Vendays-Montalivet, 18 août 2022, Vendays-Montalivet.

50 avenue de l’océan Vendays-Montalivet Gironde

2022-08-18 19:30:00 – 2022-08-18 23:00:00 Vendays-Montalivet

Tous les jeudis soirs, l'Immortelle vous accueille pour découvrir un artiste accompagné d'un DJ set pour ambiancer vos soirées d'été. Au programme ce soir : vernissage de Pauline Beugniot et DJ set par Thelma

+33 5 56 73 77 89

L'imortelle coffee shop

Vendays-Montalivet

