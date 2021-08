Saint-Didier-de-Formans Salle des Fêtes Ain, Saint-Didier-de-Formans Expo et atelier pisé à Saint-Didier-de-Formans Salle des Fêtes Saint-Didier-de-Formans Catégories d’évènement: Ain

Saint-Didier-de-Formans

Expo et atelier pisé à Saint-Didier-de-Formans Salle des Fêtes, 18 septembre 2021, Saint-Didier-de-Formans. Expo et atelier pisé à Saint-Didier-de-Formans

Salle des Fêtes, le samedi 18 septembre à 14:00

Le pisé qu’est-ce que c’est et comment ça tient ? Série d’expériences scientifiques pour comprendre les principes de cette construction en terre crue. Cette démonstration sera accompagnée d’une exposition vous permettant de (re)découvrir ce patrimoine oublié qui participe à l’identité de notre région. Animation proposée par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée. Le pisé qu’est-ce que c’est, et comment ça tient ? Petite série d’expériences scientifiques pour comprendre les principes de la construction en terre crue bien présente dans le village. Salle des Fêtes rue de la mairie 01600 Saint Didier de Formans Saint-Didier-de-Formans Les Roussilles Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

