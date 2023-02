Expo Encre de chine – Khali Jardin de la Pointe, 8 avril 2023, Île-Tudy .

Expo Encre de chine – Khali

Galerie de la Pointe Jardin de la Pointe Île-Tudy Finistere Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

2023-04-08 11:00:00 – 2023-04-12 18:00:00

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy

Finistere

Encre de Chine

Après avoir étudié le dessin académique, le graphisme et travaillé la couleur par les différentes techniques picturales… des matières avec des collages… aux Beaux-Arts de Rennes… Ma passion pour le dessin m’amène tout naturellement vers le travail à l’encre de Chine.

Plumes, pinceaux, bambous… J’aime les contrastes forts entre le blanc et le noir, entre la matière du papier et l’encre qui pose une trace indélébile… les effets rendus entre le mat de l’encre de Chine et la brillance des encres de couleur qui sont à la base de laque.

Le patrimoine maritime de la Bretagne m’inspire.. Les vieux gréements… La beauté de la mer démontée par de terribles tempêtes, avec ses vagues énormes… et les reflets, qui jouent sur l’eau, des bateaux amarrés au port ou sur bouées dans le calme et à l’abri. Les caresses des vieux bateaux abandonnés, bercés par les flots. Ces morceaux d’épaves, avec ce bois rongé, ce métal rouillé, cette peinture écaillée avec juste quelques tâches de couleurs, le temps les emporte, ils attendent leur dernière marée…

Khali

Jardin de la Pointe Galerie de la Pointe Île-Tudy

dernière mise à jour : 2023-02-22 par