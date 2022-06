Expo « En scène ! S’émanciper par le théâtre » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 7 juin 2022, Paris.

Du mardi 07 juin 2022 au samedi 09 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

. gratuit

Quand le théâtre croise la route de ceux et celles qui sont dans toutes sortes de précarités, il ouvre sur des horizons étonnants. Cette exposition en porte le témoignage sur une période allant de 1963 à nos jours.

Vous pourrez y découvrir les photographies des divers ateliers de théâtre menés au sein d’ATD Quart Monde : de L’Antigone de Sophocle montée par Catherine de Seynes, dans le camp de Noisy-le-Grand, aux « chemins de théâtre » impulsés par Philippe Osmalin depuis 2016.

Elles sont la preuve de ces transformations personnelles et sociales rendues possibles par le théâtre : « Nous ne sommes plus “invisibles” car nous sommes devenus acteurs sur scène et dans nos vies[1] », nous dit ainsi Marius Ilboudo, participant aux « chemins de théâtre ».

ATD Quart Monde est un Mouvement international non gouvernemental et sans affiliation religieuse ou politique. Il rassemble celles et ceux qui veulent s’engager pour mettre fin à l’extrême pauvreté et construire une société plus juste, qui respecte les droits fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous.

[1]Article collectif, «En scène ! S’émanciper par le théâtre », Revue Quart Monde n°262, p.26

Une exposition photos en partenariat avec la Revue Quart Monde et les Éditions Quart Monde.

Crédit photo : Hélène Degrandpré pour le Festival C’est pas du luxe édition 2021

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris

A : Châtelet les Halles (Paris) (50m) 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (186m)



