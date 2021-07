Paris Bibliothèque Gutenberg Paris Expo « En dedans de moi » Bibliothèque Gutenberg Paris Catégorie d’évènement: Paris

Expo « En dedans de moi » Bibliothèque Gutenberg, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 25 septembre au 9 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h30 à 18h

gratuit

La Cie Desuète propose une exposition interactive autour du ressenti corporel. à partir de 6 ans. Territoire souvent méconnu, le corps est l’enjeu d’une longue découverte pour l’enfant. La Cie Désuète propose par le biais de 7 silhouettes humaines de 1m50 en métal, complétées par des magnets figurant : organes, émotions, concepts ; une prise de conscience sensible du corps, de son fonctionnement et de son potentiel. Expositions -> Autre expo Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas Paris 75015

Contact :bibliothèque Gutenberg 01 45 54 69 76

Cie Désuète

