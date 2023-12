Expo « Du Givre à l’Éveil » Agapé Hub Paris Paris, 11 janvier 2024, Paris.

Le jeudi 11 janvier 2024

.Tout public. A partir de 10 ans. gratuit

3 artistes et 3 techniques ; photographie, peinture et porcelaine.

Soizic Lunven, Tina Bourrade et Yiping Luo livrent des fragments de nature qui répondent à la poésie qu’elles s’en font, ou cherchent à la désigner par les lettres et les mots.

Entre feuillage fou, givre au cœur de l’hiver, alphabet de porcelaine tout en dentelle

L’éveil est relatif à cette conscience des êtres et des choses et à leur désignation. Il a la même racine latine que “attentif” et “vigilant”. Les artistes en général se tiennent dans cet état de clairvoyance.

Il est bon en hiver de penser déjà à la végétation renaissante, donnant un ton plus gai et parlant d’espoir. L’éveil, presque synonyme du printemps, à le goût de la vie et de la sève courant dans les branchages. Mais cette saveur n’est rien sans un repos hivernal.

VERNISSAGE le 11 janvier 18-21h.

Agapé Hub Paris 50 rue Meslay 75003 Paris

©agapehub Givre et éveil