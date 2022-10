Expo Dominique Bosq « Slow Motion » Le Tholonet Le Tholonet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-04 – 2022-11-27

Bouches-du-Rhne Au début des années 90, diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, Dominique Bosq s’engage dans un travail de création.

Il est particulièrement intéressé par l’image comme illusion du réel tout en développant une approche parallèle liée à la présence matérielle de ces supports d’illusions, à voir « Morceaux de nuits ».



Peut-on réconcilier illusion et réel ? C’est cette dialectique que Dominique BOSQ va mettre en jeu dans son parcours en engageant des réponses riches et variées. Il s’approprie un vocabulaire plastique singulier, entre images numériques et relief, sculptures et installations, il nous convie à découvrir des champs d’expérimentations inédits comme « l’Ile Verte ».



L’artiste utilise différents médiums, ses œuvres s’articulent sur des thématiques qui interrogent des sujets d’actualité, le quotidien, le jeu, la nature, le jardin, la nuit. Les rapports humains sont aussi en question dans certaines productions comme on peut le voir concernant les œuvres sur « Alep ». Sculpteur d’image, une expression énigmatique qui qualifie pourtant de façon précise le travail de l’artiste qui oscille entre images planes, images en relief et images en volume. artducontact@gmail.com +33 6 43 13 00 18 https://www.dominique-bosq.com/ Palette 985 Av. Paul Jullien Le Tholonet

