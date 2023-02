Expo, docus et rencontres autour de l’exil au Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité, 2 février 2023, Paris.

Du vendredi 03 février 2023 au jeudi 06 avril 2023 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

Le jeudi 02 février 2023

de 18h00 à 21h00

. gratuit

C’est un dur métier que l’exil, n’est-ce pas ? Alors qu’un nouveau projet de loi sur l’immigration sera débattu cette année, Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité, invite l’artiste Nil Yalter et le photoreporter Abdul Saboor, et lance un programme participatif de rencontres sur l’accueil en France.

Exposition

Artiste française d’origine turque, Nil Yalter présente C’est un dur métier que l’exil, (1977/2023) un collage de photographies, une citation et des conversations enregistrées sur vidéo avec des femmes et des familles immigrées du Portugal et de Turquie. Comme un geste récurrent, ce collage a été réalisé dans de nombreux lieux publics et artistiques depuis sa création.

Photoreporter afghan, Abdul Saboor est membre de l’Atelier des Artistes en Exil. À Calais, Dunkerque ou Grande-Synthe il est allé prêter main-forte aux migrants et documenter leur quotidien. Appareil photo en main, il applique cette démarche documentaire aux personnes qu’il rencontre, faisant leur connaissance, en les mettant à l’aise devant l’objectif.

Sélection documentaire

Chargée de mission au sein de la Fédération des Acteurs de la Solidarité d’Île-de-France qui regroupe 165 associations œuvrant pour l’inclusion sociale, Clotilde Hoppe est spécialisée dans les domaines de l’asile et des réfugié.e.s, ainsi que des droits des étrangers.

Programme de rencontres

Transfo lance un appel à participation aux citoyens engagés, aux bénévoles et aux professionnels agissant pour la solidarité, aux artistes et aux institutions culturelles, pour aborder ensemble ce « dur métier » qu’est l’exil.Du 2 février au 6 avril 2023, chacun peut proposer un petit format de rencontre qui favorise la participation de tous :→ une lecture, un débat, une projection (film, diaporama…), un concert, une représentation, un atelier participatif…→ dans l’auditorium (50 places assises, équipé pour la projection)→ la salle d’ateliers (25 places assises)→ ou sous la verrière, espace modulable de rencontres (70 places) partagé avec les résidents et les équipes du centre d’hébergement d’urgence.Les événements seront programmés en accord avec l’équipe socioculturelle d’Emmaüs Solidarité :• selon des conditions d’accessibilité et de gratuité pour le public• avec le soutien matériel et humain des équipes salariées et bénévoles de l’association. Pour proposer une rencontre : letransfo@emmaus.asso.fr

Transfo, centre culturel d’Emmaüs Solidarité 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/857038985514348/868732954344951/ https://www.facebook.com/events/857038985514348/868732954344951/

Transfo Emmaüs Solidarité Turkish Immigrants. 1977 (photos/dessins)