EXPO DINOSAURES ET PRÉHISTOIRE Saint-Brevin-les-Pins, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

EXPO DINOSAURES ET PRÉHISTOIRE 2021-07-28 – 2021-07-28

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Transportez vos enfants des millions d’années en arrière, à une époque ou ces animaux étonnants régnaient sur Terre.

Conçu prioritairement pour les enfants, cette exposition est destinée pour tous les âges et se veut une occasion à la fois ludique et pédagogique d’en apprendre plus sur ces espèces disparues et vous offre un voyage captivant à la découverte des dinosaures et de la Préhistoire, à travers des répliques de dinosaures, fossiles, crânes, hommes préhistoriques…

« Les plus belles espèces disparues… » VISITE LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE.

DINO EXPO : Une exposition familiale riche d’informations.

Une collection de 7 dinosaures : Dilong, Hypsilophodon, bébé Iguanodon, Protocératops, Vélociraptor, Brontosaure et un Tyrannosaure sur son rocher d’1,80m de haut et 3,20m de long !

Des vitrines avec 16 moulages de fossiles de griffes et de dents dont un fragment de mâchoire d’un T-rex en taille réelle, réalisés par un sculpteur spécialisé dans le domaine des dinosaures et de la préhistoire seront également exposées.

Outre les statues de dinosaures et autres reconstitutions préhistoriques, découvrez 18 panneaux expliquant l’évolution de la Terre et des dinosaures afin de mieux comprendre le mystère de l’apparition et de l’extinction de ces animaux fascinants sur notre planète.

PRÉHISTORIC EXPO : Il habitait l’Europe il y a 200 000 ans. L’Homme de Néandertal est de retour.

Admirez l’incroyable évolution de l’homme à travers 6 reconstitutions de crânes d’hommes préhistoriques allant de l’Australopithèque à Homo Sapiens. Tomber nez à nez avec le célèbre félin ayant vécu en Amérique durant le Pléistocène entre 2,5 millions d’années et 4000 ans : le Smilodon et ses crocs d’environ 28 cm de long !

Qui était l’Homme de Néandertal ? D’où vient son nom ? Est-il notre ancêtre ?

Autant d’interrogation qui vous captiveront lors de cette rencontre à la découverte de la Préhistoire et auxquelles, les 11 panneaux explicatifs sur les hommes et les animaux de la Préhistoire dont une partie est dédiée à l’Homme de Néandertal répondront.

Néandertal vous présentera sa hutte préhistorique faite de branchages, de fourrures et d’ossements !

Que vous soyez passionné ou amateur, un petit détour s’impose à Saint-Brevin, Salle Le Canotier mercredi 28 juillet, de 10h à 19h.

FORFAIT 2 EXPOS : Dino Expo + Préhistoric Expo : tarif unique 5€.

www.expodinosauresetprehistoire.sitew.fr

Restauration et boissons sur place.

contact@le-canotier.net +33 2 52 80 00 75 https://www.le-canotier.net/

