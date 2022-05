Expo dinosaures

Expo dinosaures, 15 juin 2022, . Expo dinosaures

2022-06-15 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-19 19:00:00 19:00:00 Venez en apprendre plus sur le monde préhistorique lors de l’exposition « dinosaures » à l’atelier de Gournay-en-Bray. Au programme, bac de fouilles, quizz et magasin ambulant avec vente de souvenirs. Venez en apprendre plus sur le monde préhistorique lors de l’exposition « dinosaures » à l’atelier de Gournay-en-Bray. Au programme, bac de fouilles, quizz et magasin ambulant avec vente de souvenirs. +33 2 32 89 53 80 https://www.gournay-en-bray.fr/ Venez en apprendre plus sur le monde préhistorique lors de l’exposition « dinosaures » à l’atelier de Gournay-en-Bray. Au programme, bac de fouilles, quizz et magasin ambulant avec vente de souvenirs. dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville