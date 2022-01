Expo « Dialect » de Felipe Romero Beltrán : Hors les Murs Festival Circulation(s) Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Du samedi 02 avril 2022 au samedi 28 mai 2022

samedi

de 10h00 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

gratuit

Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque Claude Lévi-Strauss accueille un hors les murs de Circulation(s), Festival de la jeune photographie européenne visible au centre culturel 104. Du samedi 2 avril au samedi 28 mai, découvrez une sélection augmentée de la série « Dialect », de Felipe Romero Beltrán, en entrée libre. Vernissage le samedi 2 avril, en présence de l’auteur (horaire à annoncer). Chaque pays de l’Union Européenne applique sa propre législation en matière d’immigration, afin de gérer et contrôler le flux de migrants entrant sur son territoire. Si un mineur entre sur le territoire espagnol en enfreignant les règles (établies d’après une déclaration assermentée et des contrôles médicaux), la responsabilité et le contrôle de l’individu sont alors remis entre les mains de l’État. La série « Dialect » suit un groupe de jeunes immigrés qui viennent de traverser le détroit de Gibraltar – frontière maritime entre le Maroc et l’Espagne – en évitant les contrôles douaniers. Installés à Séville, ils attendent que l’on décide pour eux de leur statut légal. Felipe Romero Beltrán est né à Bogota en Colombie en 1992, et vit désormais à Madrid. Le photographe s’intéresse aux questions sociales, jouant de la tension que les nouveaux récits peuvent introduire dans le domaine de la photographie documentaire. Il réalise actuellement un doctorat de photographie à l’université de Madrid. Son travail est le résultat de projets au long cours, soutenus par des recherches préliminaires. Circulation(s) – Festival de jeune photographie contemporaine est visible au 104 du 2 avril au 29 mai. Plus d’infos : https://www.festival-circulations.com/ Cette exposition bénéficie du soutien de la Mairie du 19e. Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre Paris 75019

