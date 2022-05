EXPO DESSINS NOSENS PAR VOLAU Mauges-sur-Loire, 8 juillet 2022, Mauges-sur-Loire.

EXPO DESSINS NOSENS PAR VOLAU MONTJEAN-SUR-LOIRE 36 Rue d’Anjou Mauges-sur-Loire

2022-07-08 10:00:00 – 2022-09-03 19:00:00 MONTJEAN-SUR-LOIRE 36 Rue d’Anjou

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

– des dessins denses et diffus, à l’encre noire uniquement, et évoquant des formes végétales et organiques… ;

– d’autres plus légers sur des fonds géométriques, aux couleurs acidulées ;

– puis une série de portraits : le même visage traversé par des humeurs et des pensées contrastées.

Exposition accueillie par la Bande à Gaston à Montjean-sur-loire.

VOLAU (Laurent VOLEAU), graphiste et illustrateur à Saint-Germain-des-Prés, vous propose son exposition intitulée NOSENS

volau@protonmail.com

dernière mise à jour : 2022-05-05 par