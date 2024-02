Expo dessins et gravures Yvon Le Bras Christine Di Costanzo Jardin de la pointe Île-Tudy, jeudi 22 février 2024.

De sa pointe fine, l’artiste apprivoise les contrastes et les nuances. Il creuse pour ouvrir les blancs, ou tracer des sillons qu’il nourrit de pigments noirs, l’encre de Chine. Mon travail s’apparente à la gravure. Mon stylo me sert aussi de stylet pour fouiller les détails

Yvon Le Bras

Bienvenue dans mes interprétations de paysages et mes émotions ! Mon parcours de peintre m’a conduit vers la gravure en taille-douce, et ce chemin me plait bien ! Qui m’aime me suive, dit-on ?

Christine Di Costanzo .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 10:00:00

fin : 2024-02-28 18:30:00

Jardin de la pointe Galerie de la Pointe

Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne pascal.perennec@orange.fr

