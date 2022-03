Expo des véhicules – Anniversaire Dieppe Auto Passion Saint-Germain-d’Étables, 14 août 2022, Saint-Germain-d'Étables.

Expo des véhicules – Anniversaire Dieppe Auto Passion Saint-Germain-d’Étables

2022-08-14 – 2022-08-14

Saint-Germain-d’Étables Seine-Maritime

Dieppe Auto Passion vient célébrer son anniversaire autour des étangs de Saint-Germain d’Etables ! 150 véhicules anciens et de collection seront exposés pour le plaisir des petits comme des grands ! Vous pourrez les admirer et les photographier avec la participation des pin-ups et terminer la journée au son d’un concert rock !

stgermain4@wanadoo.fr +33 2 35 83 45 11

