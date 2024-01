Expo des Samouraïs aux mangas M128 – Missions Etrangères de Paris Paris, jeudi 14 mars 2024.

Du jeudi 14 mars 2024 au samedi 13 juillet 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Des samouraïs aux mangas

L’épopée chrétienne au Japon

Après une introduction permettant de rappeler les conditions de la circumnavigation au XVIe siècle en direction de l’Asie et le quasi-monopole du padroado portugais pour atteindre l’archipel nippon, en cinq grandes parties, l’exposition se propose de retracer toute cette évolution historique pour s’achever en brossant un panorama actuel du rayonnement de l’Église du Japon.

L’histoire de la présence chrétienne au Japon offre, au cours des premiers siècles de son existence, une dimension à deux visages retraçant tantôt des évènements les plus exaltants témoignant d’une expansion rapide, consensuelle, aux effets bénéfiques ; tantôt une série de revers, de désastres, commués en autant de tragédies, broyant inconsidérément des populations entières comme les premiers missionnaires venus d’Occident.

Avec l’avènement de l’ère Meiji (1868), le Japon met officiellement fin à sa politique d’isolement entamée depuis le début du XVIIe siècle. Quelques années auparavant, le P. Bernard Petitjean (1829- 1884) des Missions Étrangères de Paris (MEP) avait pu s’établir à Nagasaki et y construire une église, consacrée en février 1865. Quelques semaines après cette ouverture, de simples pêcheurs et de modestes artisans descendants d’anciens chrétiens japonais (Kakure Kirishitan) et intrigués par la nouvelle construction, se sont fait discrètement connaître au missionnaire. Malgré leur total isolement durant deux siècles et demi et les très lourdes représailles pesant sur eux en cas de dénonciation, ils ont gardé la foi et maintenu la trans- mission de certaines prières.

En 1889, la promulgation de la constitution Meiji reconnait de nombreuses libertés aux sujets de l’Empereur parmi lesquelles est affirmée la liberté religieuse, permettant une nouvelle expansion du christianisme à travers tout l’archipel.

Exposition organisée par les Missions Etrangères de Paris et l’Institut de Recherche France Asie, sous le commissariat de :

Mme Sylvie Morishita, docteur en théologie catholique

Père Antoine de Monjour, prêtre des MEP, coordinateur de l’IRFA

M. Jacques Charles-Gaffiot, historien d’art



Visite guidée tous les mardis à 15h, inscriptions : missionsetrangeres.com/nousvisiter

M128 – Missions Etrangères de Paris 128 rue du Bac 75007 Paris

