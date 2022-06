Expo des lauréats du grand prix de peinture 2021, 7 septembre 2022, .

Expo des lauréats du grand prix de peinture 2021

2022-09-07 – 2022-09-21

Thème 2021 ; C’est quoi le bonheur ?

Les deux artistes ont une année pour se préparer afin d’investir à deux ce lieu chargé d’art et d’histoire Les deux toiles lauréates sont également présentées.



Claude Baumas et Lyoam vous présentent « Une envolée d’Elles »

Elles ont choisi de vous faire partager ensemble mais avec leur propre écriture artistique et à leur «manière» leur regard porté aux femmes, sujet emblématique maintes fois abordé, ici il sera question de nous inviter à voyager entre mythe et réalité, singularité et universalité

Comme chaque année, les lauréat(e)s du Grand Prix de Peinture de la ville sont invité(e)s à exposer l’année suivante à la chapelle Saint-Sulpice. Lauréates 2021 : Claude Baumas et Lyoam

Thème 2021 ; C’est quoi le bonheur ?

Les deux artistes ont une année pour se préparer afin d’investir à deux ce lieu chargé d’art et d’histoire Les deux toiles lauréates sont également présentées.



Claude Baumas et Lyoam vous présentent « Une envolée d’Elles »

Elles ont choisi de vous faire partager ensemble mais avec leur propre écriture artistique et à leur «manière» leur regard porté aux femmes, sujet emblématique maintes fois abordé, ici il sera question de nous inviter à voyager entre mythe et réalité, singularité et universalité

dernière mise à jour : 2022-03-15 par