Uxegney Uxegney Uxegney, Vosges EXPO DES CRÉATEURS Uxegney Uxegney Catégories d’évènement: Uxegney

Vosges

EXPO DES CRÉATEURS Uxegney, 20 novembre 2021, Uxegney. EXPO DES CRÉATEURS Salle Fernand Durin 10 rue des Vergers Uxegney

2021-11-20 13:00:00 – 2021-11-20 19:00:00 Salle Fernand Durin 10 rue des Vergers

Uxegney Vosges Uxegney Marché des artisans et créateurs, exposition organisée par l’ Amicale Laïque d’Uxegney, uniquement des professionnels de la région, qui vous proposent leurs travaux, dans ce cadre Messa Saltzmann auteure/conteuse/slameuse expose mais proposera des démonstrations samedi après midi à 15h, 17h et dimanche à 11h et 15h +33 6 48 32 81 22 https://www.messasaltzmanncreations.fr/ association Laique Uxegney

Salle Fernand Durin 10 rue des Vergers Uxegney

dernière mise à jour : 2021-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Uxegney, Vosges Autres Lieu Uxegney Adresse Salle Fernand Durin 10 rue des Vergers Ville Uxegney lieuville Salle Fernand Durin 10 rue des Vergers Uxegney