Expo des artistes du coin 2022 Précy-sous-Thil, 4 juin 2022, Précy-sous-Thil.

Expo des artistes du coin 2022 Bureau d’Information Touristique 1b Route de Maison Neuve Précy-sous-Thil

2022-06-04 – 2022-07-30 Bureau d’Information Touristique 1b Route de Maison Neuve

Précy-sous-Thil Côte-d’Or Précy-sous-Thil

Chaque été, le Bureau d'Information Touristique des Terres d'Auxois à Précy-sous-Thil met en lumière les artistes locaux en organisant une exposition collective gratuite et ouverte à tous les amateurs de peinture. Cette année, le thème est LES PAYSAGES.

Bureau d’Information de Précy-sous-Thil, 1B route de Maison Neuve

Du mardi au samedi (sauf les jeudi et samedi après-midis) de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Infos : 03 80 64 40 97 ou contact@terres-auxois.fr

contact@terres-auxois.fr +33 3 80 64 40 97

