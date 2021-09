EXPO DERNIER TRI Le Syndicat, 16 octobre 2021, Le Syndicat.

Dans le cadre de la simplification des consignes de tri, effectives depuis le 1er janvier 2021, Évodia s’est entouré d’artistes pour mettre en lumière les déchets recyclables.

Vous l’avez compris, depuis le 1er janvier 2021, 100% des emballages se trient dans les Vosges !

En effet, les Vosgiens peuvent trier tous les emballages en les déposant dans le sac jaune, le conteneur ou le bac jaune situé à proximité de leur habitation. En plus des emballages en acier, aluminium, papier-carton, bouteilles et flacons en plastiques, ce sont par exemple les pots de yaourts, les barquettes de beurre, de viande, les emballages plastiques de paquets de gâteaux, les films alimentaires, les blisters et sacs plastiques, les pots de crème ou encore boîtes de poudre chocolatée qui peuvent désormais y être déposés.

Aujourd’hui, Évodia a souhaité aborder le thème du tri des déchets via un prisme différent : celui des arts et de la culture ! Pour questionner, ouvrir, donner à voir autrement cette question.

Évodia souhaite donc intégrer l’art et la culture dans sa démarche de communication. Pour cela, six artistes ont été sélectionnés et présenteront leurs dix œuvres lors de l’Expo dernier Tri, qui sera itinérante sur l’ensemble du département des Vosges. Ces œuvres visent à mettre en valeur les nouvelles matières plastiques recyclables. L’idée est d’apporter un aspect visuel et concret de ces nouvelles matières et ces nouveaux déchets qui vont pouvoir être triés. Ouvrez l’œil pour ne pas rater son passage proche de chez vous !

Le saviez-vous ? Évodia est un établissement public qui organise ses activités autour de la réduction, de la valorisation et du traitement des déchets.

