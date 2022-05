Expo/démo spectacle et théâtre Saint-Martin-d’Août Saint-Martin-d'Août Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Martin-d'Août

Expo/démo spectacle et théâtre Saint-Martin-d’Août, 20 mai 2022, Saint-Martin-d'Août. Expo/démo spectacle et théâtre Saint-Martin-d’Août

2022-05-20 16:30:00 16:30:00 – 2022-05-20 18:00:00 18:00:00

Saint-Martin-d’Août Drôme Saint-Martin-d’Août Venez découvrir une expo/démo autour de la peinture et du dessin, crée par les enfants du parcours artistique MJC Galure, la section atelier créatif de l’association et l’animation Laveyronnaise. D’autres animations auront lieu sur la place de la mairie. Saint-Martin-d’Août

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Martin-d'Août Autres Lieu Saint-Martin-d'Août Adresse Ville Saint-Martin-d'Août lieuville Saint-Martin-d'Août Departement Drôme

Saint-Martin-d'Août Saint-Martin-d'Août Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-daout/

Expo/démo spectacle et théâtre Saint-Martin-d’Août 2022-05-20 was last modified: by Expo/démo spectacle et théâtre Saint-Martin-d’Août Saint-Martin-d'Août 20 mai 2022 Drôme Saint-Martin-d'Août

Saint-Martin-d'Août Drôme