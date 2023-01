EXPO DECOUVERTE: L’HISTOIRE DES DINOSAURES Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

EXPO DECOUVERTE: L’HISTOIRE DES DINOSAURES Toulouse, 24 février 2023, Toulouse . EXPO DECOUVERTE: L’HISTOIRE DES DINOSAURES 90 Chemin de la Flambère SING SING Toulouse Haute-Garonne SING SING 90 Chemin de la Flambère

2023-02-24 – 2023-02-26

SING SING 90 Chemin de la Flambère

Toulouse

Haute-Garonne 8 EUR Paléontologue le temps d’une expo venez à la découverte des plus célèbres dinosaures. Un imposant spinosaurus sera vous accueillir comme il se doit lors de votre exploration. Disposés dans la pénombre, les différents dinosaures plus vrais que nature seront vous impressionner tout comme le célèbre “ Jurassic Park”. Au total, une vingtaine de spécimens, de différentes tailles, sont ainsi mis en scène, robotisés ou non.

Attention au danger qui vous guette… Cette aventure ludique et pédagogique dure environ 45 minutes et fait l’objet d’un quiz. Un documentaire de 26 minutes est ensuite diffusé autour du thème « la disparition des dinosaures » avec un T-Rex animatronique plus vrai que nature. Des ateliers sur la préhistoire sont proposés aux enfants. L’occasion d’apprendre que le Tyrannosaurus était herbivore, ou bien que le Pteranodon volait comme un oiseau. Un moment de découvertes et de jeux pour toute la famille à partir de 3 ans, ponctuées d’animations ludiques, tels que la rencontre d’une trentaine de dinosaures, d’une fouille archéologique et de modules pédagogiques. Un véritable voyage pédagogique et ludique à la découverte des géants qui ont marqué l’histoire… leslie.falck@gmail.com http://www.expo-decouverte.com/ SING SING 90 Chemin de la Flambère Toulouse

dernière mise à jour : 2023-01-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne SING SING 90 Chemin de la Flambère Ville Toulouse lieuville SING SING 90 Chemin de la Flambère Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

EXPO DECOUVERTE: L’HISTOIRE DES DINOSAURES Toulouse 2023-02-24 was last modified: by EXPO DECOUVERTE: L’HISTOIRE DES DINOSAURES Toulouse Toulouse 24 février 2023 90 Chemin de la Flambère SING SING Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne