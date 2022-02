EXPO DE PRINTEMPS Val-d’Ornain Val-d'Ornain Catégories d’évènement: Meuse

EXPO DE PRINTEMPS Val-d’Ornain, 8 avril 2022, Val-d'Ornain. EXPO DE PRINTEMPS Val-d’Ornain

2022-04-08 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-10 19:00:00 19:00:00

Val-d’Ornain Meuse Val-d’Ornain exposition de tableaux des peintres de l’association Graines d’Artistes de Val d’Ornain.

vendredi 8 : journée spéciale écoles primaires : visite de l’expo et ateliers pour les enfants

samedi 9 et dimanche 10 ouverture au public 14h à 19h +33 6 63 32 04 34 photo propriété de l’association

