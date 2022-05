Expo de Printemps Eygalières, 26 mai 2022, Eygalières.

Expo de Printemps Eygalières

2022-05-26 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 19:00:00

Eygalières Bouches-du-Rhône

Nous sommes là dans un rendez-vous du village toujours attendu, avec un public connaisseur, critique et fidèle. Une exposition à ne pas rater ! r nPlus de 50 artistes, qu’ils soient peintres, photographes, sculpteurs … certains allant même jusqu’à l’art Brut, exposent leurs œuvres à la salle des fêtes. Organisée depuis 40 ans et plus, cette manifestation est un moment privilégié et convivial pour découvrir tous les talents. r nCette année, les exposants de l’association ETdA se placent sous le signe du partage : ils invitent des artistes de la région et au-delà, à les rejoindre pour s’approprier l’espace et exposer ensemble, à la plus grande satisfaction des visiteurs.

L’Expo de Printemps est la mère de toutes les expositions à Eygalières.

etda@free.fr +33 6 13 21 01 77 https://www.arteygalieres.fr/

Nous sommes là dans un rendez-vous du village toujours attendu, avec un public connaisseur, critique et fidèle. Une exposition à ne pas rater ! r nPlus de 50 artistes, qu’ils soient peintres, photographes, sculpteurs … certains allant même jusqu’à l’art Brut, exposent leurs œuvres à la salle des fêtes. Organisée depuis 40 ans et plus, cette manifestation est un moment privilégié et convivial pour découvrir tous les talents. r nCette année, les exposants de l’association ETdA se placent sous le signe du partage : ils invitent des artistes de la région et au-delà, à les rejoindre pour s’approprier l’espace et exposer ensemble, à la plus grande satisfaction des visiteurs.

Eygalières

dernière mise à jour : 2022-05-13 par