Manche Saint-Jean-de-Daye Rendez-vous les 25 et 26 mars prochains à la salle communale Claude Lavieille de Saint-Jean-de-Daye, pour admirer une exposition organisée par l’association « Les Arts de Daye ». L’invitée d’honneur de cette exposition est l’artiste Sylvie Pilet. Horaires d’ouverture :

– Le samedi > De 10h à 19h.

lesartsdedaye@gmail.com https://www.facebook.com/Les-Arts-de-Daye-1904695936519083

