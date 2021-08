Expo de peintures – Sofy L. Plozévet, 1 septembre 2021, Plozévet.

Expo de peintures – Sofy L. 2021-09-01 – 2021-10-29 Office de Tourisme du Haut Pays Bigouden 13 Rue du Centre

Plozévet Finistère

Sofy L propose au public des dessins pastel gras et des peintures. Différentes séries et travaux sur les couleurs. Les entités amoureuses sont sa première série de dessins aux pastels gras Qu’elle associe avec d’autres techniques. Elles

invitent à un rêve de l’union des opposés, à la douceur possible de vivre avec l’ “autre”. Une autre série est basée sur une expression plus sociale qui est en fait l’essentiel de mon travail. Les visages qui naissent dans l’imaginaire de Sofy L. sont celles de femmes simples, belles et vraies, qu’elles expriment de la gravité, de la fierté, de la révolte ou encore de la

mélancolie. Je les ai voulues d’origines ethniques différentes pour une invitation au voyage des émotions.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

+33 2 98 91 45 15 https://www.lagaleriedesofy.com/

Sofy L propose au public des dessins pastel gras et des peintures. Différentes séries et travaux sur les couleurs. Les entités amoureuses sont sa première série de dessins aux pastels gras Qu’elle associe avec d’autres techniques. Elles

invitent à un rêve de l’union des opposés, à la douceur possible de vivre avec l’ “autre”. Une autre série est basée sur une expression plus sociale qui est en fait l’essentiel de mon travail. Les visages qui naissent dans l’imaginaire de Sofy L. sont celles de femmes simples, belles et vraies, qu’elles expriment de la gravité, de la fierté, de la révolte ou encore de la

mélancolie. Je les ai voulues d’origines ethniques différentes pour une invitation au voyage des émotions.

Exposition visible aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme.

dernière mise à jour : 2021-08-24 par