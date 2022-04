EXPO de PEINTURE “De la Camargue à l’Afrique » Aimargues Aimargues AimarguesAimargues Catégories d’évènement: Aimargues

2022-04-17 – 2022-04-24

Aimargues Gard Aimargues Gard Aimargues Jean-Pierre Argillier, globe-trotter surréaliste, vous invite dans sa maison-atelier pour découvrir son univers onirique.EXPO du 17 au 24 avril de 14h à 18h et sur rendez-vous30470 AimarguesVERNISSAGE samedi 16 avril à partir de 17h. Contact@argillier-surrealisme.com contact@argillier-surrealisme.com Droits gérés

