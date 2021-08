Combrit Combrit 29120, Combrit Expo de peinture – Bernard Abafour Combrit Combrit Catégories d’évènement: 29120

Combrit

Expo de peinture – Bernard Abafour Combrit, 19 août 2021, Combrit. Expo de peinture – Bernard Abafour 2021-08-19 – 2021-08-25 Quai Jacques de Thézac Coop

Combrit 29120 Combrit Le peintre expose des aquarelles inspirées par les paysages de mer, la plaisance, les vieux gréements. abri.marin@combrit-saintemarine.fr +33 2 98 51 94 40 Le peintre expose des aquarelles inspirées par les paysages de mer, la plaisance, les vieux gréements. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: 29120, Combrit Autres Lieu Combrit Adresse Quai Jacques de Thézac Coop Ville Combrit lieuville 47.87488#-4.1205