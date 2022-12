Expo de Noël à la poterie Saint-Igny-de-Roche Saint-Igny-de-Roche Catégories d’évènement: Saint-Igny-de-Roche

Saône-et-Loire Saint-Igny-de-Roche EUR Du jeudi 15 au samedi 24 décembre, la boutique de la Poterie de Saint-Igny-de-Roche s’étend dans l’atelier pour vous présenter un large choix d’objets artisanaux et d’œuvres d’art originales. Les exposant.e.s 2022 : Sylvie DEVERCHERE : poteries de grès

Antoine WILMET : gravures, dessins et peintures / poteries de grès / pots pour plantes www.instagram.com/antale.studio

Alejandra BAHAMON: bijoux en argent et porcelaine / pots pour plantes www.instagram.com/antale.studio

Ferrudja BORJON-CHEBLI : poteries kabyles, en grès et en faïence

Sylvie DEVERCHERE et François FRESNAIS : poteries de terre vernissée

Rida LATRACHE : le Brionnais en tableaux de sable

Nathalie ALIX : jouets et créations textiles « Tourbillons d’envies »

Frédéric MAGNAN : livres jeunesse éditions « Un chat la nuit » www.unchatlanuit.fr

Maxence HUTIN-FROMONT : savons bio artisanaux « Sapoxence » https://sapoxence.fr/

Gérard LAVENIR: objets décos en métal sylvie@deverchere.com +33 3 85 26 33 09 https://poterie.deverchere.com/ La Poterie de Saint-Igny-de-Roche 262 rue de l’Alouette Saint-Igny-de-Roche

