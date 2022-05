Expo de Jo Ros : l’éphémère Istres, 11 mai 2022, Istres.

Expo de Jo Ros : l’éphémère CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres

2022-05-11 – 2022-05-20 CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre

Istres Bouches-du-Rhône

Visite commentée en présence de l’artiste et des participants disponibles des ateliers le mardi 17 mai à 17h30 sur réservation.

Dans le cadre des ateliers du dimanche matin « Art et écriture », « Le pinceau, la plume et le verbe » avec l’artiste et poète Jo Ros

LES ATELIERS DE JO ROS SUIVENT LE PRINTEMPS DES POÈTES 2022

L’ÉPHÉMÈRE»

Illustrations – Dessins – Encres – Pastels

+33 4 13 29 50 83

