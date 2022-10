Expo de Fille d’Octobre – Aquarelles, linogravures et illustrations au feutre Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistre

Loctudy

Expo de Fille d’Octobre – Aquarelles, linogravures et illustrations au feutre Loctudy, 24 octobre 2022, Loctudy. Expo de Fille d’Octobre – Aquarelles, linogravures et illustrations au feutre

26 rue des Perdrix La Sellerie du Phare Loctudy Finistre La Sellerie du Phare 26 rue des Perdrix

2022-10-24 – 2022-10-28

La Sellerie du Phare 26 rue des Perdrix

Loctudy

Finistre Cette exposition est l’occasion de vous faire découvrir mon univers et vous permettre de voir mon travail de plus près. Au programme linogravures, aquarelles, et illustrations au feutre (uniquement des originaux). Y sont proposés notamment la collection Perdrix et les Galets de Tronoën, mais aussi la collection Retour de pêche.

N’hésitez pas à me faire vos retours de cette visite à me contacter pour des demandes particulières. cecile.corbin@hotmail.fr +33 6 14 97 44 83 La Sellerie du Phare 26 rue des Perdrix Loctudy

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Finistre, Loctudy Autres Lieu Loctudy Adresse Loctudy Finistre La Sellerie du Phare 26 rue des Perdrix Ville Loctudy lieuville La Sellerie du Phare 26 rue des Perdrix Loctudy Departement Finistre

Loctudy Loctudy Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loctudy/

Expo de Fille d’Octobre – Aquarelles, linogravures et illustrations au feutre Loctudy 2022-10-24 was last modified: by Expo de Fille d’Octobre – Aquarelles, linogravures et illustrations au feutre Loctudy Loctudy 24 octobre 2022 26 rue des Perdrix La Sellerie du Phare Loctudy Finistre Finistre Loctudy

Loctudy Finistre