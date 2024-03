Expo de Daniel Berta un goût de paradis Les Heures Claires Istres, mardi 9 avril 2024.

Expo de Daniel Berta un goût de paradis Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Le hall d’expo 233, au CEC les Heures-Claires, accueille l’expo de Daniel Berta



Tirages numériques couleur Reportage photographique à Madagascar

Depuis plus de vingt ans c’est la photo qui me fait voyager. Le désir de découverte d’un pays, aller à la rencontre de l’autre. J’ai été initié à la photographie en club à l’époque de l’argentique avec les grands maîtres du noir et blanc. La soif de voyager m’a conduit à visiter de nombreux pays. Je vous présente un reportage réalisé en 2019 à Madagascar. Dans les rues de la grande île, je marche en pensant à ces gens qui me sourient … .



Entrée libre du lundi au vendredi de 9h30 à 18h, le week-end selon les manifestations. Visite commentée en sa présence mardi 16 avril à 17h sur inscription au 04 13 29 50 83. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-25

Les Heures Claires 3 Chemin De Saint Pierre

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Expo de Daniel Berta un goût de paradis Istres a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme d’Istres