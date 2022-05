Expo de christiane berton Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Expo de christiane berton Nyons, 3 mai 2022, Nyons. Expo de christiane berton Gìte Le Clos des Rùynes 56, avenue Paul Laurens Nyons

2022-05-03 15:00:00 15:00:00 – 2022-07-03 18:00:00 18:00:00 Gìte Le Clos des Rùynes 56, avenue Paul Laurens

Nyons Drôme Christiane BERTON qui fut prof aux Beaux-Arts de Paris, expose ses aquarelles, pastels, peintures sur soie, encres de chine et collages inspirés du Japon. Venez découvrir son univers original, coloré et délicat. leclosdesruynes@gmail.com http://gite-chambres-nyons.com/ Gìte Le Clos des Rùynes 56, avenue Paul Laurens Nyons

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse Gìte Le Clos des Rùynes 56, avenue Paul Laurens Ville Nyons lieuville Gìte Le Clos des Rùynes 56, avenue Paul Laurens Nyons Departement Drôme

Nyons Nyons Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nyons/

Expo de christiane berton Nyons 2022-05-03 was last modified: by Expo de christiane berton Nyons Nyons 3 mai 2022 Drôme Nyons

Nyons Drôme