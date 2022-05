Expo d’Arts Chasseneuil Chasseneuil Catégories d’évènement: Chasseneuil

Indre

Expo d’Arts Chasseneuil, 5 mai 2022, Chasseneuil. Expo d’Arts Chasseneuil

2022-05-05 14:30:00 – 2022-05-08 18:30:00

Chasseneuil Indre Chasseneuil L’exposition artistique sera installée, pour la dix-huitième année à la salle des fêtes avec une démonstration d’ Aquarelle par LN Tiffeneau le 8 mai de 15h à 17h. Exposition d’Arts +33 2 54 25 80 20 L’exposition artistique sera installée, pour la dix-huitième année à la salle des fêtes avec une démonstration d’ Aquarelle par LN Tiffeneau le 8 mai de 15h à 17h. ©mairiechasseneuilenberry

Chasseneuil

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Chasseneuil, Indre Autres Lieu Chasseneuil Adresse Ville Chasseneuil lieuville Chasseneuil Departement Indre

Chasseneuil Chasseneuil Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chasseneuil/

Expo d’Arts Chasseneuil 2022-05-05 was last modified: by Expo d’Arts Chasseneuil Chasseneuil 5 mai 2022 Chasseneuil Indre

Chasseneuil Indre