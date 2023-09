Expo d’artiste Japonaise: The Way. Which one will you choose? – Going my way – JPS Gallery Paris, 14 septembre 2023, Paris.

Du jeudi 14 septembre 2023 au samedi 07 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

de 11h00 à 13h00

.Tout public. gratuit

La première exposition personnelle de l’artiste japonaise Muu Nanahoshi à Paris, intitulée « The Way.Which one will you choose? – Going my way -« .

« La vie est constituée de choix variés au quotidien. Peu importe la voie que vous choisissez, elle est

toujours la bonne.” — Muu Nanahoshi

La galerie JPS est ravie de présenter la première exposition personnelle de l’artiste japonaise Muu

Nanahoshi à Paris, intitulée « The Way.Which one will you choose? – Going my way -« . Cette exposition

marque un jalon significatif dans sa carrière, et pour célébrer cette occasion exceptionnelle, Muu

dévoilera ses très attendues planches de skateboard peintes à la main, aux côtés d’une collection

exceptionnelle d’œuvres sur toile capturant habilement l’essence du fait que chaque choix que

nous faisons a le potentiel de modifier notre destinée.

Les décisions infinies et les défis de la vie peuvent inopinément remodeler nos chemins de manière

magnifique. À travers ses tableaux audacieux et éclatantes mettant en scène ses personnages

emblématiques, Rinkle et Little M, Muu dépeint les bifurcations et carrefours que tous les

spectateurs traversent tout au long de leur vie. La positivité rayonnante et la confiance des

personnages encouragent les spectateurs à embrasser leur capacité à vivre librement, en

commençant par leurs choix quotidiens. En laissant de côté les attentes de la société et en

développant l’acceptation de soi, nous pouvons vivre, aimer et nous connecter librement avec les

autres. Muu espère transmettre l’idée qu’il n’y a pas de choix « erronés » dans la vie, car chaque

rencontre est une indication nous orientant vers un « chemin », un monde inconnu, un univers infini

que nous appelons la vie.

L’exploration et l’expérimentation de Muu avec des formes d’expression innovantes l’ont amenée à

créer une nouvelle série remarquable de planches de skateboard peintes à la main, inspirée des

parallèles qu’elle a établis entre le skateboard et la notion de “chemin”. En utilisant les planches de

skateboard comme symbole du “chemin », Muu met en évidence comment les skateurs utilisent

leurs planches pour créer leurs propres chemins uniques, laissant derrière eux une trace qui

reflète leurs mouvements. De la même manière, chaque décision que nous prenons, chaque pas

que nous faisons et chaque nouvelle direction que nous poursuivons dans la vie contribuent à

notre « chemin ». La série de planches de skateboard de Muu constitue un rappel puissant à

apprécier notre individualité, à avoir confiance en nos choix et à avoir foi dans le parcours que

nous entreprenons.

L’exposition personnelle de Muu Nanahoshi encourage les visiteurs à explorer les choix dans la

vie, à réévaluer leurs objectifs et à chercher le courage de les poursuivre activement à travers ses

œuvres inspirantes, car quelle que soit la « voie » que vous choisissiez, elle sera la bonne pour vous.

À propos de Muu Nanahoshi

Les tableaux de Muu présentent un monde qui transcende le temps et la réalité. Inspirée par les

paysages champêtres de son enfance – maisons, arbres, pierres, fleurs, lune et étoiles – elle crée un

monde imaginaire pittoresque qui brouille les frontières de la réalité sur ses toiles.Avec une palette

de couleurs vibrantes et ses motifs oniriques emblématiques tels que les Poissons Rouges à la

Fraise, les Daifukumochis, la Lune et l’Océan, ainsi qu’une technique tridimensionnelle intéressante,

les œuvres de Muu apportent un angle unique à l’exploration des rêves et de la réalité.

Depuis son enfance, Muu s’est plongée dans la peinture avec ses doigts, des pierres et des éclats de

bois. Chaque jour, elle fait des rêves aussi vivants que des films, où des personnages et des univers

surgissent de son subconscient, brouillant la frontière entre réalité et rêves. Ses œuvres

contemplent les rêves, les idéaux et les réalités, ainsi que le concept de passé, de présent et de futur, mêlés à ses propres épreuves, joies et chagrins intérieurs. Elle filtre le monde à travers son

esprit, et les tableaux sont des illustrations du monde à travers son regard.

Muu est née au Japon. Avant de devenir artiste professionnelle, Muu a travaillé en tant que

directrice artistique dans l’une des plus grandes agences de publicité du Japon. Dans son projet le

plus récent, « Rinkle », elle explore les thèmes de la nature et du cosmos. Ses personnages animés

voyagent à travers différents environnements naturels sur Terre et dans l’univers, nous amenant à

nous interroger sur notre existence et l’origine de tout ce qui nous entoure. Muu a remporté de

nombreux prix d’art, notamment le Prix Spécial du Jury à l’Exposition des Artistes Sélectionnés au

Musée d’Art Métropolitain de Tokyo en 2017, le Prix d’Or à l’Art du Cœur à Lisbonne en 2016, et

le Prix du Président à l’Exposition des Artistes Sélectionnés au Musée d’Art Métropolitain de Tokyo

en 2016. L’artiste vit et travaille actuellement à Tokyo.

JPS Gallery 12 rue Notre-dame de Nazareth 75003 Paris

Contact : https://jpsgallery.com/exhibition/the-way-which-one-will-you-choose-%E3%83%BC-going-my-way-%E3%83%BC/ +33140610491 mika@jpsgallery.com

