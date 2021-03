Nantes La Galerie Quartus Loire-Atlantique, Nantes Expo « Créatures » – par Dorothée Bégué & Mic Laysoulivong La Galerie Quartus Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Expo « Créatures » – par Dorothée Bégué & Mic Laysoulivong La Galerie Quartus, 30 mars 2021-30 mars 2021, Nantes. 2021-03-30 Exposition du 18 mars au 30 avril 2021

Horaire : 10:00 12:00

Gratuit : non Exposition du 18 mars au 30 avril 2021 La Galerie Quartus rouvre ses portes et rassemble le travail de deux femmes qui ne se connaissent pas mais qui partagent une certaine idée de l’anticonformisme, exprimée selon leur forme respective : sculpture pour l’une, peinture pour l’autre.Dorothée et Mic sont des femmes libres qui font ce et comme elles ont envie : qui s’affirment. Ce n’est pas en cela qu’elles « sortent du lot », mais parce qu’elles s’exposent, s’affichent au travers de leur art, confrontent le public à des formes d’être, des façons de faire ; provocant le changement que certains redoutent. Evénement facebook La Galerie Quartus 88 bd de la Prairie au Duc Île de Nantes Nantes

