Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique Expo CoucyleChateau, construction et reconstruction Coucy-le-Château-Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique Catégories d’évènement: Aisne

Coucy-le-Château-Auffrique

Expo CoucyleChateau, construction et reconstruction Coucy-le-Château-Auffrique, 11 novembre 2021, Coucy-le-Château-Auffrique. Expo CoucyleChateau, construction et reconstruction Coucy-le-Château-Auffrique

2021-11-11 – 2021-11-14

Coucy-le-Château-Auffrique Aisne Du 11 au 14 novembre 2021 se tiendra en accès libre, à la salle Gabrielle d’Estrées de Coucy le Château, la nouvelle exposition du Groupe de Recherche et d’Etude des Collections.

La thématique choisie cette année par la vingtaine de bénévoles passionnés : la construction et la reconstruction (et notamment l’action des maçons de la creuse) ainsi que le centenaire de la formation de la commune de Coucy-le-Château Auffrique.

Le dimanche, à 15h, vous pourrez assister à un cycle de 2 conférences portant sur ces thématiques. Du 11 au 14 novembre 2021 se tiendra en accès libre, à la salle Gabrielle d’Estrées de Coucy le Château, la nouvelle exposition du Groupe de Recherche et d’Etude des Collections.

La thématique choisie cette année par la vingtaine de bénévoles passionnés : la construction et la reconstruction (et notamment l’action des maçons de la creuse) ainsi que le centenaire de la formation de la commune de Coucy-le-Château Auffrique.

Le dimanche, à 15h, vous pourrez assister à un cycle de 2 conférences portant sur ces thématiques. +33 3 23 52 69 40 https://www.amvcc.com/ Du 11 au 14 novembre 2021 se tiendra en accès libre, à la salle Gabrielle d’Estrées de Coucy le Château, la nouvelle exposition du Groupe de Recherche et d’Etude des Collections.

La thématique choisie cette année par la vingtaine de bénévoles passionnés : la construction et la reconstruction (et notamment l’action des maçons de la creuse) ainsi que le centenaire de la formation de la commune de Coucy-le-Château Auffrique.

Le dimanche, à 15h, vous pourrez assister à un cycle de 2 conférences portant sur ces thématiques. GREC – AMVCC

Coucy-le-Château-Auffrique

dernière mise à jour : 2021-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Coucy-le-Château-Auffrique Autres Lieu Coucy-le-Château-Auffrique Adresse Ville Coucy-le-Château-Auffrique lieuville Coucy-le-Château-Auffrique