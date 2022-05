Expo-concours peintures & sculptures Saint-Laurent-de-Brèvedent Saint-Laurent-de-Brèvedent Catégories d’évènement: Saint-Laurent-de-Brèvedent

Seine-Maritime

Expo-concours peintures & sculptures Saint-Laurent-de-Brèvedent, 28 mai 2022, Saint-Laurent-de-Brèvedent. Expo-concours peintures & sculptures Saint-Laurent-de-Brèvedent

2022-05-28 – 2022-05-29

Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime Saint-Laurent-de-Brèvedent La 31ème expo-concours de peintures & sculptures se tiendra à la salle du Château, à Saint-Laurent-de-Brèvedent, le samedi 28 et le dimanche 29 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h. La 31ème expo-concours de peintures & sculptures se tiendra à la salle du Château, à Saint-Laurent-de-Brèvedent, le samedi 28 et le dimanche 29 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h. +33 2 35 20 40 54 https://www.st-laurent-de-brevedent.com/ La 31ème expo-concours de peintures & sculptures se tiendra à la salle du Château, à Saint-Laurent-de-Brèvedent, le samedi 28 et le dimanche 29 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h. Saint-Laurent-de-Brèvedent

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Laurent-de-Brèvedent, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Laurent-de-Brèvedent Adresse Ville Saint-Laurent-de-Brèvedent lieuville Saint-Laurent-de-Brèvedent Departement Seine-Maritime

Expo-concours peintures & sculptures Saint-Laurent-de-Brèvedent 2022-05-28 was last modified: by Expo-concours peintures & sculptures Saint-Laurent-de-Brèvedent Saint-Laurent-de-Brèvedent 28 mai 2022 Saint-Laurent-de-Brèvedent seine-maritime

Saint-Laurent-de-Brèvedent Seine-Maritime